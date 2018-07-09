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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане у берегов Вануату
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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане у берегов Вануату 

ТАСС 11 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
ТАСС, 9 июля. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в воскресенье у берегов острова Танна, принадлежащего Республике Вануату. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее информации, эпицентр подземных толчков находился в 61 км к северо-востоку от города Исангел (1,4 тыс. жителей). Очаг стихии залегал на глубине 259 км.
Данных об угрозе цунами, разрушениях или пострадавших не поступало.
Вануату — небольшая тихоокеанская страна, расположенная на 83 островах архипелага Новые Гебриды к северо-востоку от Австралии.
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