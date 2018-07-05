Самолет-амфибия упал в водохранилище на юге Китая, один человек погиб, еще один пропал без вести

Хайкоу, 5 июля / Синьхуа / — Самолет-амфибия упал в водохранилище в провинции Хайнань /Южный Китай/, в результате один человек погиб, еще один пропал без вести.

Как подтвердила в четверг администрация города Ваньнин, расположенного на юго-восточном побережье острова Хайнань, в среду, около 16:30 легкий самолет-амфибия потерпел крушение во время плановой летной тренировки и упал в местное водохранилище. Одного из двух пилотов, оказавшихся под водой, спасателям удалось вытащить, но спасти ему жизнь так и не смогли. Судьба другого пилота остается неизвестной, ведутся активные поиски.

Как сообщается, потерпевший крушение самолет принадлежит хайнаньской авиационной туристической компании «Мэйя». Оба пилота — сотрудники этой компании.

Причины аварии выясняются. -0-