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Самолет-амфибия упал в водохранилище на юге Китая, один человек погиб, еще один пропал без вести
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Самолет-амфибия упал в водохранилище на юге Китая, один человек погиб, еще один пропал без вести 

ИА Синьхуа 5 июля 2018
Хайкоу, 5 июля /Синьхуа/ — Самолет-амфибия упал в водохранилище в провинции Хайнань /Южный Китай/, в результате один человек погиб, еще один пропал без вести.
Как подтвердила в четверг администрация города Ваньнин, расположенного на юго-восточном побережье острова Хайнань, в среду, около 16:30 легкий самолет-амфибия потерпел крушение во время плановой летной тренировки и упал в местное водохранилище. Одного из двух пилотов, оказавшихся под водой, спасателям удалось вытащить, но спасти ему жизнь так и не смогли. Судьба другого пилота остается неизвестной, ведутся активные поиски.
Как сообщается, потерпевший крушение самолет принадлежит хайнаньской авиационной туристической компании «Мэйя». Оба пилота — сотрудники этой компании.
Причины аварии выясняются. -0-
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