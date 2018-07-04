На севере Израиля произошло землетрясение, сообщили СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июл — РИА Новости . Землетрясение небольшой силы произошло на севере Израиля , по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщили сейсмологи и местные СМИ.

Европейско-средиземноморский сейсмоцентр зафиксировал подземный толчок магнитудой 4,3 c эпицентром в окрестностях города Тверии , который расположен на озере Кинерет.

Два аналогичных по силе землетрясения с несколькими афтершоками произошли в том же районе в среду утром. Сообщений об ущербе не поступало.

Местные СМИ передают, что новые колебания земной коры ощущались не только на севере, но и в городах густонаселенного центра Израиля.