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На севере Израиля произошло землетрясение, сообщили СМИ
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На севере Израиля произошло землетрясение, сообщили СМИ 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июл — РИА Новости. Землетрясение небольшой силы произошло на севере Израиля, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщили сейсмологи и местные СМИ.
Европейско-средиземноморский сейсмоцентр зафиксировал подземный толчок магнитудой 4,3 c эпицентром в окрестностях города Тверии, который расположен на озере Кинерет.
Два аналогичных по силе землетрясения с несколькими афтершоками произошли в том же районе в среду утром. Сообщений об ущербе не поступало.
Местные СМИ передают, что новые колебания земной коры ощущались не только на севере, но и в городах густонаселенного центра Израиля.
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