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В Гватемале после извержения вулкана без вести пропало 332 человека
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В Гватемале после извержения вулкана без вести пропало 332 человека 

Российская Газета 33 минуты назад
Фото: Российская Газета
Число пропавших без вести после извержения вулкана Фуэго в Гватемале достигло 332 человек. Об этом заявили власти страны. Ранее говорилось примерно о двухстах пропавших.
Сообщается, что Национальный координационный центр по борьбе с последствиями стихийных бедствий проверил более 176 тысяч документов из различных районов Гватемалы, а также уточнил списки граждан, которые находятся в убежищах после извержения вулкана. В результате и была определена уточненная цифра.
Всего пострадавшими от последствий стихийного бедствия в стране считаются 1,7 млн человек. В ряде районов страны жить больше нельзя, отмечает РИА Новости. Извержение вулкана высотой более 3,7 км началось 3 июня.
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