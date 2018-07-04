В Гватемале после извержения вулкана без вести пропало 332 человека

Число пропавших без вести после извержения вулкана Фуэго в Гватемале достигло 332 человек. Об этом заявили власти страны. Ранее говорилось примерно о двухстах пропавших.

Сообщается, что Национальный координационный центр по борьбе с последствиями стихийных бедствий проверил более 176 тысяч документов из различных районов Гватемалы, а также уточнил списки граждан, которые находятся в убежищах после извержения вулкана. В результате и была определена уточненная цифра.