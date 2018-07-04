В 2018 году начнется строительство паромов для связи Камчатки и Командорских островов 

Строительство паромов, которые свяжут Камчатку и Командорские острова, начнется в 2018 году. Об этом сообщил в среду журналистам вице-премьер правительства РФ — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
«По паромам, которые должны связывать Камчатку с Командорскими островами, там работа идет, и в этом году паромы должны начать строиться», — сказал он после заседания совета при полномочном представителе президента РФ в ДФО в Петропавловске-Камчатском.
По словам Трутнева, основной проблемой стало то, что проект парома старый, а заложенная в него сумма — занижена: стоимость судна определена в 920 млн рублей, и предприятия не берутся строить паромы за эту сумму. Фактическая же стоимость парома — 1,2 млрд рублей.
«Если за эти средства не вышло на конкурс ни одно предприятие, то очевидно, что придется увеличить финансирование», — сказал Трутнев.
Командорские острова — небольшой архипелаг на границе Берингова моря и Тихого океана в 200 км к востоку от побережья Камчатки и в 500 км от Петропавловска-Камчатского. Включают острова Беринга, Медный, маленький Топорков остров и скалу Арий Камень. Есть поселение Никольское.