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Родственников погибших в авиакатастрофе над Синаем оставили без компенсации
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Родственников погибших в авиакатастрофе над Синаем оставили без компенсации 

BFM.RU 3 июля 2018
Фото: Реальное время
Суд Каира отклонил первый иск родственников россиян, погибших при катастрофе самолета «Когалымавиа». Ответчиками по нему являлось правительство Египта, пишет «Коммерсантъ».
По мнению истцов, чиновники и их подчиненные допустили преступную халатность при обеспечении безопасности лайнера во время его стоянки в аэропорту Шарм-эш-Шейха перед вылетом в Санкт-Петербург и подготовки к полету, что позволило террористам пронести на борт российского лайнера бомбу и взорвать его над Синаем. Однако суд посчитал, что стандарты безопасности были соблюдены, а чиновники не совершили «ошибки», за которые стоит выплачивать компенсации. При этом сам факт «незаконного вмешательства» в полет А321 власти Египта не отрицают, но фактически уклоняются от сотрудничества с российскими властями в расследовании теракта.
Интересы россиян в суде Северного Каира представляли сотрудники известной юридической фирмы Girardi Keese, которые работали вместе с адвокатами из России Михаилом Загайновым и Давидом Кухалашвили.
В результате теракта осенью 2015 года в Египте погибли 224 человека.
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