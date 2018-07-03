Родственников погибших в авиакатастрофе над Синаем оставили без компенсации

Суд Каира отклонил первый иск родственников россиян, погибших при катастрофе самолета «Когалымавиа» . Ответчиками по нему являлось правительство Египта , пишет «Коммерсантъ». По мнению истцов, чиновники и их подчиненные допустили преступную халатность при обеспечении безопасности лайнера во время его стоянки в аэропорту Шарм-эш-Шейха перед вылетом в Санкт-Петербург и подготовки к полету, что позволило террористам пронести на борт российского лайнера бомбу и взорвать его над Синаем. Однако суд посчитал, что стандарты безопасности были соблюдены, а чиновники не совершили «ошибки», за которые стоит выплачивать компенсации. При этом сам факт «незаконного вмешательства» в полет А321 власти Египта не отрицают, но фактически уклоняются от сотрудничества с российскими властями в расследовании теракта. Интересы россиян в суде Северного Каира представляли сотрудники известной юридической фирмы Girardi Keese, которые работали вместе с адвокатами из России Михаилом Загайновым и Давидом Кухалашвили. В результате теракта осенью 2015 года в Египте погибли 224 человека.