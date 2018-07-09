Пробки на Мызинском мосту: 15 кадров о нижегородцах, едущих со скоростью меньше 15 километров в час

С сегодняшнего дня в Нижнем Новгороде начался ремонт Мызинского моста, который уже нельзя было откладывать. Возможно нижегородцам придётся потерпеть ремонтные работы на этом объекте до ноября, однако мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов сказал, что есть вероятность завершить их раньше срока. Также он рассказал про запасной вариант движения по Мызинскому мосту при сохранении пробок в первую неделю ремонта — если ситуация не стабилизируется, то по мосту пустят лишь общественный транспорт.

С любого ракурса дорожная ситуация остаётся неприятной.

Кто-то грустит в маршрутке, а кто-то понимает, что пешим ходом преодолеть участок ремонтных работ быстрее и приятнее.

Возможно, что пробка была чуть больше из-за нескольких автомобилей, сломавшихся прямо перед мостом.

При въезде на мост нижегородцы сталкиваются с большим количеством дорожных знаков.

Так будет выглядеть въезд на Мызинский мост в ближайшие месяцы.

Водители бы и рады ехать 40 километров в час, но не получается.

Пока что к Мызинскому мосту подвозят блоки и ограждения: как пластмассовые, так и бетонные.

Ранее мы писали, что Мызинский мост частично перекрывали в начале этого года из-за повреждений дорожного полотна.