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В Крыму три человека утонули во время шторма
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В Крыму три человека утонули во время шторма 

РИА Новости 2 июля 2018
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, утонули в воскресенье во время шторма на западном побережье Крыма, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
"В поселке Николаевка (Симферопольский район, западное побережье Крыма) в 15.15 в воскресенье поступил сигнал о том, что в воде обнаружено тело человека без признаков жизни. Мужчина — житель Симферополя, 1991 года рождения. Уже в 16.37 в том же поселке на берег выбросило тела женщины 1962 года рождения и девочки 2014 года рождения. Бабушка и внучка из Санкт-Петербурга, констатирована смерть. Вчера на море был сильный шторм", — сообщили в ведомстве.
В воскресенье во внутренних водоемах и озерах Крыма утонули еще два человека, сообщили в МЧС.
В Евпатории в воскресенье от утопления спасена женщина из Украины 1953 года рождения, в селе Поповка (западное побережье) — житель Крыма 1981 года рождения, в Феодосии — 40-летний мужчина, который госпитализирован в реанимацию городской больницы.
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