В Кирове пьяная компания забыла друга на острове посреди Вятки: очнувшись, мужчина стал кричать о помощи 

Компания, отдохнув на острове посередине реки Вятка в микрорайоне Солнечный берег, оставила там своего друга.
Компания отдыхала на острове в пятницу, 29 июня, вечером. Изрядно выпив, кировчане уплыли с острова на лодке. Однако они забыли там своего друга.
«Но отряд не заметил потери бойца, который, очнувшись на острове, ночью стал орать на весь район! Еще и колонку включил с музыкой. А плавать, видимо, не умеет», — написал очевидец в соцсети.
«Робинзона» увезли с острова только в субботу вечером, хотя местные жители уверяли в соцсетях, что с этого острова можно уйти пешком по пояс в воде.
Фото — vk.com/zlo43