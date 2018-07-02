У берегов Сахалина произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла

В Охотском море недалеко от Сахалина произошло землетрясение. Сейсмологи фиксировали толчки силой 5,8 балла, сообщает информагентство Nation News.

В ночь с воскресенья на понедельник, 2 июля, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 балла — сообщили в региональном информационно-обрабатывающем центре Сахалинского филиала геофизической службы РАН​​​.

По словам специалистов, толчки были зафиксированы в Охотском море в 125 километрах на юго-восток от острова Сахалин. Землетрясение происходило на глубине 400 километров. Сообщается, что жители острова не почувствовали на себе толчков.