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У берегов Сахалина произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла
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У берегов Сахалина произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла 

Газета.Ru 2 июля 2018
Фото: 360tv.ru
В Охотском море недалеко от Сахалина произошло землетрясение. Сейсмологи фиксировали толчки силой 5,8 балла, сообщает информагентство Nation News.
В ночь с воскресенья на понедельник, 2 июля, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 балла — сообщили в региональном информационно-обрабатывающем центре Сахалинского филиала геофизической службы РАН​​​.
По словам специалистов, толчки были зафиксированы в Охотском море в 125 километрах на юго-восток от острова Сахалин. Землетрясение происходило на глубине 400 километров. Сообщается, что жители острова не почувствовали на себе толчков.
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