Источник: в Томской области произошло ДТП с двумя погибшими

В Томской районе Томской области произошло ДТП с участие грузовой «Газели» и легкового автомобиля. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России по региону.

«После столкновения автомобили загорелись. Для ликвидации возгорания привлекли трёх человек и одну единицу техники», — приводит Интерфакс сообщение.

По данным источника агентства, в результате аварии погибли два человека, которые находились в легковом автомобиле.