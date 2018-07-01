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Источник: в Томской области произошло ДТП с двумя погибшими
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Источник: в Томской области произошло ДТП с двумя погибшими 

RT на русском 1 июля 2018
Фото: Байкал24.ru
В Томской районе Томской области произошло ДТП с участие грузовой «Газели» и легкового автомобиля. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России по региону.
«После столкновения автомобили загорелись. Для ликвидации возгорания привлекли трёх человек и одну единицу техники», — приводит Интерфакс сообщение.
По данным источника агентства, в результате аварии погибли два человека, которые находились в легковом автомобиле.
В конце мая URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса.
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