Треть месячной нормы осадков выпала в Москве в субботу

«Атмосферные фронты, подошедшие к столице во второй половине субботнего дня 30 июня, разразились сильным ливнем и порывистым ветром. На станции ВДНХ выпало всего 5 мм дождя. В западной половине города прошли сильные осадки: в Строгино до 16 мм, в Немчиновке до 17 мм, в Измайлово до 19 мм. В пределах Новой Москвы — 18 мм отмечено в Михайловском и 27 мм в районе Внуково . Для сравнения, месячная норма осадков в июне — 75 мм», — говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что дождь возобновился в ночь на 1 июля, продолжался и в утренние часы, однако был небольшим и умеренным. В итоге в копилке июльских осадков стало по станции ВДНХ — 3 мм, в Строгино — 2 мм, в Немчиновке — 3 мм, в Измайлово — 1,4 мм, в Михайловском — 3 мм, во Внуково — 2 мм.

Кроме того, в вечерние часы 30 июня ветер усиливался во Внуково до 24 м/с, в Шереметьево до 20 м/с. При ливнях было ветрено и в других частях города, отмечены порывы не более 15 м/с.

«1 июля в Москве тоже прогнозируются кратковременные дожди. Местами они могут быть сильными, 15-25 мм, что составляет примерно 20-30% от месячной нормы июля», — говорится в сообщении.