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Два дома и баня сгорели в Навашинском районе 30 июня
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Два дома и баня сгорели в Навашинском районе 30 июня
Newsroom24
55 минут назад
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Newsroom24
Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар в поселке Мещерское начался в 21.45. Его тушили 12 человек и 4 машины.
Ранее сообщалось о том, что два дома горели в
Нижегородской области
28 июня.
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