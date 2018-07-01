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Последствия непогоды в ЦФО и ЮФО устраняют более 1,5 тыс. человек
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Последствия непогоды в ЦФО и ЮФО устраняют более 1,5 тыс. человек 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. человек и 200 единиц техники ликвидируют последствия циклона, проходящего по территории Центрального и Южного федеральных округов, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
"К ликвидации последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений привлечены более 1,5 тыс. человек и 200 единиц техники, в том числе от МЧС РФ — более 300 человек и 40 единиц техники", — сказали в ведомстве.
По данным министерства, в Москве и Московской области упали 30 деревьев, они повредили пять легковых автомобилей. Пострадавших нет.
В Краснодарском крае нарушено энергоснабжение в семи населенных пунктах, повреждены кровли и выбиты стекла более чем в 1,5 тыс. жилых домов. Несколько человек получили травмы.
"Продолжаются работы по уборке поваленных деревьев, восстановлению энергоснабжения и оказание всей необходимой всесторонней адресной помощи населению в Краснодарском крае", — добавили в МЧС, уточнив, что циклон в воскресенье продолжит оказывать влияние на несколько регионов Центрального федерального округа.
ТАСС: последние новости
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