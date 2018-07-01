В Анапе из-за пожара в гостевом доме эвакуировали более 90 человек

Пожар в гостевом доме произошел 1 июля в городе-курорте Анапа , сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Информация о возгорании гостиницы, расположенной на улице Песчаной поступило в 09:02. На место происшествия пожарные подразделения прибыли в 09:13. Было установлено, что горит четвертый мансардный этаж здания, площадь пожара составила 250 кв. метров.

Из гостевого дома эвакуировали 96 человек — персонал и отдыхающих. По данным пресс-службы, в 09:31 огонь был локализован на площади 250 кв. метров, в 09:45 — ликвидировано открытое горение, а в 10:15 — пожар ликвидировали. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, погибших нет.

На месте работала оперативная группа Анапского пожарно-спасательного гарнизона, всего было задействовано 24 человека и 6 единиц техники.