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В Анапе из-за пожара в гостевом доме эвакуировали более 90 человек
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В Анапе из-за пожара в гостевом доме эвакуировали более 90 человек 

Деловая газета. Юг 1 час назад
Фото: Деловая газета.Юг
Пожар в гостевом доме произошел 1 июля в городе-курорте Анапа, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Краснодарскому краю.
Информация о возгорании гостиницы, расположенной на улице Песчаной поступило в 09:02. На место происшествия пожарные подразделения прибыли в 09:13. Было установлено, что горит четвертый мансардный этаж здания, площадь пожара составила 250 кв. метров.
Из гостевого дома эвакуировали 96 человек — персонал и отдыхающих. По данным пресс-службы, в 09:31 огонь был локализован на площади 250 кв. метров, в 09:45 — ликвидировано открытое горение, а в 10:15 — пожар ликвидировали. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, погибших нет.
На месте работала оперативная группа Анапского пожарно-спасательного гарнизона, всего было задействовано 24 человека и 6 единиц техники.
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