Гроза обесточила Боровский район 

Пришедший в Калужскую область грозовой фронт утром 1 июля оставил без света несколько населенных пунктов Боровского района. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области, сейчас аварийные бригады Калугаэнерго ведут восстановительные работы. Какие населенные пункты попали под отключения, в сообщении не уточняется. По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся и в течение дня 1 июля. Местами ожидается сильный дождь, гроза, град. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.