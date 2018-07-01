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Гроза обесточила Боровский район
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Гроза обесточила Боровский район 

Калуга 24 23 минуты назад
Фото: Калуга 24
Пришедший в Калужскую область грозовой фронт утром 1 июля оставил без света несколько населенных пунктов Боровского района. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области, сейчас аварийные бригады Калугаэнерго ведут восстановительные работы. Какие населенные пункты попали под отключения, в сообщении не уточняется. По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся и в течение дня 1 июля. Местами ожидается сильный дождь, гроза, град. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.
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