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В Крыму сгорели два жилых дома и хозпостройка
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В Крыму сгорели два жилых дома и хозпостройка 

РИА Новости Крым 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости Крым. За сутки в Крыму произошло четыре пожара, в том числе два — в жилых домах. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС России.
Так, в селе Соколиное Бахчисарайского района огонь уничтожил кровлю жилого дома и 100 квадратных метров внутренней отделки. В том же районе в селе Маловидное в частном жилом доме сгорело 90 «квадратов» кровли.
Кроме того, в селе Ближнее под Феодосией полностью сгорела одноэтажная хозпостройка площадью 60 квадратных метров.
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