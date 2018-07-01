В Крыму сгорели два жилых дома и хозпостройка

СИМФЕРОПОЛЬ , 1 июл — РИА Новости Крым . За сутки в Крыму произошло четыре пожара, в том числе два — в жилых домах. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС России.

Так, в селе Соколиное Бахчисарайского района огонь уничтожил кровлю жилого дома и 100 квадратных метров внутренней отделки. В том же районе в селе Маловидное в частном жилом доме сгорело 90 «квадратов» кровли.

Кроме того, в селе Ближнее под Феодосией полностью сгорела одноэтажная хозпостройка площадью 60 квадратных метров.