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В Москве может выпасть более 15% месячной нормы осадков в первый день июля
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В Москве может выпасть более 15% месячной нормы осадков в первый день июля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В ближайшие сутки в столице ожидается выпадение свыше 15% месячной нормы осадков, дожди будут более интенсивные, чем 30 июня, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный синоптик центра погоды «Фобос».
«Сегодня в Москве дожди будут более интенсивные, следует ожидать больше осадков. При месячной норме осадков 94 миллиметра, стоит ожидать 15 миллиметров», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что за прошедшие сутки в Москве выпало около 10% от месячной нормы.
В Московском регионе на 1 июля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за дождей, грозы и сильных порывов ветра до 20 метров в секунду, также ожидается град.
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