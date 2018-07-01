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В Татарстане рыбак выжил после падения с 50-метрового обрыва
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В Татарстане рыбак выжил после падения с 50-метрового обрыва 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
КАЗАНЬ, 1 июл — РИА Новости. Житель Ульяновской области, приехавший на рыбалку в Татарстан, упал с 50-метрового обрывистого берега и остался жив, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
Инцидент, по данным спасателей, произошел в минувший вторник, 26 июня.
"В 23.13 мск по единому номеру вызова экстренных служб 112 поступила информация о том, что в Камско-Устьинском районе между селами Сюкеево и Кирельское, напротив мемориала погибшим в крушении теплохода «Булгария», упал с 50-метровой высоты обрывистого берега реки Волга мужчина 1958 года рождения, житель Ульяновской области", — говорится в сообщении.
В ходе спасательных работ в 00.45 мск 27 июня пострадавший был найден на берегу, его уложили в иммобилизирующие носилки и на лодке ГИМС по воде доставили на берег около села Сюкеево, где передали работникам Камско-Устьинской центральной районной больницы. Мужчина был доставлен в ЦРБ, предварительный диагноз: перелом ребер, сильные ушибы.
Как выяснилось, мужчина приехал на рыбалку, однако незнание местности привело к тому, что он решил спуститься вниз и упал с 50-метровой высоты, отмечает ведомство.
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