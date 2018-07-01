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Аэропорт Лас‐Вегаса парализовало из‐за аварийной посадки без шасси
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Аэропорт Лас‐Вегаса парализовало из‐за аварийной посадки без шасси 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Работа международного аэропорта Лас‐Вегаса Мак‐Карран оказалась на время парализована из‐за аварийной посадки без шасси, которую совершил капитан одного из бортов. Об этом сообщает издание Las‐Vegas Review Journal.
Поломка произошла на турбовинтовом самолете Beechcraft E-90 King Air, который следовал в Лас-Вегас. Пилот не смог выпустить шасси при приземлении, в результате чего принял решение сажать борт «на брюхо» рядом с основной взлетно-посадочной полосой.
В итоге самолет получил повреждения, но никто из трех пассажиров, находившихся в тот момент в салоне, не пострадал. Представителям аэропорта пришлось приостановить работу воздушной гавани. Рейсы не выпускали и не принимали, пока аварийный борт не отбуксировали.
Ранее самолет «Аэропракт» при посадке выкатился за пределы взлетно‐посадочной полосы на аэродроме «Долгий мост» в селе Абанском Красноярского края. Командир экипажа получил травмы.
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