Два авиарейса из Москвы в Ростов экстренно приземлились в Краснодаре 

Остальные рейсы приземлились в Ростове по расписанию
Из-за грозы и сильного дождя в районе ростовского международного аэропорта Платов, два пассажирских самолета вынуждены были уйти на запасной аэродром. Лайнеры из Москвы должны были приземлиться 30 июня в Ростове в 19.40 и 20.25, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ростовского аэропорта Платов.
— Самолеты компаний «Ютэйр» и «Победа», следовавшие в Ростов-на-Дону из Москвы, ушли на запасной аэродром в Краснодар. Остальные рейсы приземлились в Ростове-на-Дону по расписанию, — сообщил изданию представитель аэропорта.
Согласно расписанию онлайн-табло на официальном сайте аэропорта, самолёты вылетят в Москву 1 июля в 0:30 (Utair) и 0:50 («Победа»). По состоянию на 23:20 других задержек в аэропорту нет.
Вечером, 30 июня, на Ростов-на-Дону обрушился сильный ливень. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду.