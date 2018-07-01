Ещё
Два авиарейса из Москвы в Ростов экстренно приземлились в Краснодаре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два авиарейса из Москвы в Ростов экстренно приземлились в Краснодаре 

161.ru 24 минуты назад
Фото: 161.ru
Остальные рейсы приземлились в Ростове по расписанию
Из-за грозы и сильного дождя в районе ростовского международного аэропорта Платов, два пассажирских самолета вынуждены были уйти на запасной аэродром. Лайнеры из Москвы должны были приземлиться 30 июня в Ростове в 19.40 и 20.25, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ростовского аэропорта Платов.
— Самолеты компаний «Ютэйр» и «Победа», следовавшие в Ростов-на-Дону из Москвы, ушли на запасной аэродром в Краснодар. Остальные рейсы приземлились в Ростове-на-Дону по расписанию, — сообщил изданию представитель аэропорта.
Согласно расписанию онлайн-табло на официальном сайте аэропорта, самолёты вылетят в Москву 1 июля в 0:30 (Utair) и 0:50 («Победа»). По состоянию на 23:20 других задержек в аэропорту нет.
Вечером, 30 июня, на Ростов-на-Дону обрушился сильный ливень. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду.
161.ru: последние новости
В ожидании бури: на Ростов надвигается сильный шторм «Понимаю, почему женщины в Африке носят только бусы»: показываем, как ростовчане переносят жару Можем показать дулю: Киев признал свою беспомощность в Азовском море
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пентагон внезапно изменил свои цели и задачи39
Как круто изменится жизнь россиян с 1 июля372
Названа самая быстро вымирающая страна в мире100
Почему ЕС в ужасе ждет встречи Трампа с Путиным
Тайна века: чем был Тунгусский метеорит67
Видео
01:27
Взрыв японской ракеты попал на видео
Наука Наука и техника
00:11
Москвичи оказались в «опасности»
Новости Москвы Общество
02:00
Сын-фрик Яковлевой: «Я хочу видеть насилие»
Шоу-бизнес
00:49
Навальный покинул Россию
Политика
00:13
Ребенок получил серьезную травму в супермаркете
Происшествия
01:19
Украинцы «оккупируют» Крым
Украина Общество
00:58
Журналистка чудом избежала смерти
Происшествия
07:50
Welcome to Russia: иностранцев заманят деньгами
Экономика Статьи
00:43
Пенсионер застал Рыбку и Лесли за плотскими утехами
В мире Азия
03:26
Оружие в гробах: раскрыты секреты силовиков
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение