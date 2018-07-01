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Пожар в частном доме произошел в Хакасии
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Пожар в частном доме произошел в Хакасии 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Там загорелся частный дом. Об этом сообщил сайт 19RUS.RU.
По данным ЦУКС МЧС по Хакасии, 30 июня в 15:35 (по местному времени) в ведомство поступило сообщение о возгорании жилого помещения в селе Боград.
Спасатели ликвидировали пожар в 16:02. На месте происшествия работало две единицы техники и шесть работников экстренных служб.
В социальных сетях появились снимки и видеоролики с места пожара на теплоходе «Баргузин 1» у берега Ангары. По словам очевидцев, судно вспыхнуло спустя несколько минут после высадки людей.
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