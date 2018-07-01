Пожар в частном доме произошел в Хакасии

Там загорелся частный дом. Об этом сообщил сайт 19RUS.RU.

По данным ЦУКС МЧС по Хакасии, 30 июня в 15:35 (по местному времени) в ведомство поступило сообщение о возгорании жилого помещения в селе Боград.

Спасатели ликвидировали пожар в 16:02. На месте происшествия работало две единицы техники и шесть работников экстренных служб.

В социальных сетях появились снимки и видеоролики с места пожара на теплоходе «Баргузин 1» у берега Ангары. По словам очевидцев, судно вспыхнуло спустя несколько минут после высадки людей.