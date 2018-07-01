Власти Бурятии считают, что дым в республику принесло из соседних регионов

Республиканское агентство лесного хозяйства сообщает, что за прошедшие сутки в Бурятии тушили девять очагов возгораний в Джидинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском районах, а также в Тункинском национальном парке.

"По состоянию на 0.00 1 июля пять очагов из девяти ликвидировано, еще три очага в Северо-Байкальском районе и один очаг в Тункинском национальном парке продолжают действовать. Площадь, пройденная огнем за сутки, составляет менее 30 гектаров", — говорится в сообщении.