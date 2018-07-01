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Власти Бурятии считают, что дым в республику принесло из соседних регионов
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Власти Бурятии считают, что дым в республику принесло из соседних регионов 

РИА Новости 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 1 июл — РИА Новости. Власти Бурятии считают, что дым в центральную часть республики принесло из соседних регионов.
Республиканское агентство лесного хозяйства сообщает, что за прошедшие сутки в Бурятии тушили девять очагов возгораний в Джидинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском районах, а также в Тункинском национальном парке.
"По состоянию на 0.00 1 июля пять очагов из девяти ликвидировано, еще три очага в Северо-Байкальском районе и один очаг в Тункинском национальном парке продолжают действовать. Площадь, пройденная огнем за сутки, составляет менее 30 гектаров", — говорится в сообщении.
"Необходимо отметить, что дым, который висит последние дни над центральной частью республики, и в том числе над городом Улан-Удэ — предположительно затянуло из соседних субъектов — Иркутской области и Красноярского края", — отмечает ведомство.
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