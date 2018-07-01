Через два года в Японии появятся летающие автомобили

В 2020 году летающие автомобили будут использоваться в Японии на практике. Об этом со ссылкой на местные издания сообщает ТАСС

Уже до конца этого года японское правительство создаст совет, который займется правовым регулированием вопроса. Предполагается, что подобные механизмы могут хорошо послужить при ликвидации последствий стихийных бедствий. Пока что летающие авто находятся в стадии разработки и конструирования. Что интересно, этим занимаются не только японцы, но руководители Страны восходящего солнца непременно хотят опередить конкурентов.

Отмечается, что в разработке уже заняты такие компании, как Cartivator, Totota Motor и NEC. Летающая машина сможет развивать в воздухе скорость до 100 километров в час, поднимаясь при этом на высоту до десяти метров. Использовать она будет электричество.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Toyota готовится к выпуску новой Corolla.