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На газораспределительной станции в ДНР прогремел взрыв
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На газораспределительной станции в ДНР прогремел взрыв 

Вести.Ru 47 минут назад
Фото: Русская Весна
На юге самопровозглашенной ДНР на газораспределительной станции в Новоазовском районе произошел взрыв. О происшествии СМИ сообщили представители районной администрации.
Как уточняется, мощный взрыв на ГРС в Новоазовском районе произошел около 23 часов по местному времени. В результате ЧП весь юг остался без газа, передает ТАСС. В настоящее время пожарные расчеты МЧС республики тушат пожар, возникший в результате взрыва.
Оперативное командование ДНР не исключает, что к взрыву на ГРС могут быть причастны украинские диверсанты. Район, в котором располагается станция, находился под плотным обстрелом со стороны украинских подразделений.
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