На Кубани 3,6 тыс. абонентов остались без газа из-за повреждения сетей после непогоды

КРАСНОДАР , 1 июля. / ТАСС /. Около 3,6 тыс. абонентов станицы Батуринская Брюховецкого района в Краснодарском крае остались без газа после того, как газораспределительные сети был повреждены упавшими в результате ураганного ветра деревьями. Об этом сообщает сайт Минэнерго РФ.

Инцидент произошел вечером в субботу. «В станице Батуринская Брюховецкого района в результате ураганного ветра упавшими деревьями повреждены распределительные газопроводы низкого давления. В 20:40 мск прекращено газоснабжение 3600 абонентов», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что температура воздуха в станице — около плюс 21 градуса. «Проведение аварийно-восстановительных работ осложнено плохими погодными условиями [сильный ветер, ливень] и начнется после нормализации обстановки», — отметили в Минэнего.