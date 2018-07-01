Ещё
На Кубани 3,6 тыс. абонентов остались без газа из-за повреждения сетей после непогоды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Кубани 3,6 тыс. абонентов остались без газа из-за повреждения сетей после непогоды 

ТАСС 39 минут назад
КРАСНОДАР, 1 июля. /ТАСС/. Около 3,6 тыс. абонентов станицы Батуринская Брюховецкого района в Краснодарском крае остались без газа после того, как газораспределительные сети был повреждены упавшими в результате ураганного ветра деревьями. Об этом сообщает сайт Минэнерго РФ.
Инцидент произошел вечером в субботу. «В станице Батуринская Брюховецкого района в результате ураганного ветра упавшими деревьями повреждены распределительные газопроводы низкого давления. В 20:40 мск прекращено газоснабжение 3600 абонентов», — говорится в сообщении.
Там отмечается, что температура воздуха в станице — около плюс 21 градуса. «Проведение аварийно-восстановительных работ осложнено плохими погодными условиями [сильный ветер, ливень] и начнется после нормализации обстановки», — отметили в Минэнего.
Ранее сообщалось, что в субботу в некоторых районах Кубани, в частности, Тимашевском, Брюховецком, Кореновском и Павловском, прошел сильный град, некоторые градины были размером с кулак. В пострадавших населенных пунктах стихией повреждены дома — например, в станице Новокорсунская Тимашевского района пострадали 80% домовладений. Как отметил губернатор Вениамин Кондратьев, оперативные службы Краснодарского края переведены в усиленный режим работы, создан специальный региональный штаб.
ТАСС: последние новости
Ростуризм предупредил туристов об извержении вулкана на Бали СМИ: около 18 человек погибли в Китае в результате крупного ДТП В Чечне произошел взрыв цистерн с топливом АЗС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как круто изменится жизнь россиян с 1 июля42
Тайна века: чем был Тунгусский метеорит56
Война из-за Никольской: что не так с русскими мужчинами434
Пассажира избили и выбросили из самолета96
На Москву обрушился «ливень века»59
Видео
01:27
Взрыв японской ракеты попал на видео
Наука Наука и техника
00:11
Москвичи оказались в «опасности»
Новости Москвы Общество
02:00
Сын-фрик Яковлевой: «Я хочу видеть насилие»
Шоу-бизнес
00:49
Навальный покинул Россию
Политика
00:13
Ребенок получил серьезную травму в супермаркете
Происшествия
01:19
Украинцы «оккупируют» Крым
Украина Общество
00:58
Журналистка чудом избежала смерти
Происшествия
07:50
Welcome to Russia: иностранцев заманят деньгами
Экономика Статьи
00:43
Пенсионер застал Рыбку и Лесли за плотскими утехами
В мире Азия
03:26
Оружие в гробах: раскрыты секреты силовиков
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение