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Режим ЧС ввели в Брюховецком районе Кубани
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Режим ЧС ввели в Брюховецком районе Кубани 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: За рулем Кубань
КРАСНОДАР, 1 июля. /ТАСС/. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Брюховецком районе Краснодарского края, который пострадал накануне из-за сильного града и ветра. Об этом ТАСС сообщил глава района Владимир Мусатов.
"У нас уже введен в режим чрезвычайной ситуации", — сказал он. По его словам, из-за разгула стихии в нескольких населенных пунктах района, в том числе в станице Батуринской, было нарушено энергоснабжение, сейчас без света остаются около 2,5 тыс. жителей района. «Мы планируем, что до конца дня энергоснабжение будет полностью восстановлено», — отметил он.
По предварительным данным, из-за града пострадали крыши 14 домов, сейчас созданная спецкомиссия оценивает ущерб, отметил Мусатов. Он заверил, что власти окажут финансовую помощь жителям пострадавших от града домов.
Кроме того, собеседник агентства сообщил, что из-за удара стихии пострадала часть урожая зерновых. «Агрономы сегодня выйдут в поля, будут описывать ущерб», — сказал он.
Ранее сообщалось, что в субботу в некоторых районах Кубани, в частности, Тимашевском, Брюховецком, Кореновском и Павловском, прошел сильный град, некоторые градины были размером с кулак. В пострадавших населенных пунктах стихией повреждены дома — например, в станице Новокорсунская Тимашевского района пострадало 80% домовладений. Как отметил губернатор Вениамин Кондратьев, оперативные службы Краснодарского края переведены в усиленный режим работы, создан специальный региональный штаб.
Источники в экстренных службах региона сообщили ТАСС, что власти ввели режим чрезвычайной ситуации также в Тимашевском и Павловском районах. ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации.
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