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На Кубани град размером с кулак повредил дома и уничтожил урожай
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На Кубани град размером с кулак повредил дома и уничтожил урожай 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
В одной только станице Новокорсунская Тимашевского района Краснодарского края от разгула стихии пострадали 1800 домов, сообщили в районной администрации.
По предварительным данным на 23:00, град уничтожил крыши 1800 домов, а также урожай. Переселить потребовалось многодетную семью из 12 человек. Ее разместили в гостинице Тимашевска.
Сейчас на месте ЧП работает группировка спасателей, энергетиков и газовиков. Всего 100 человек. Также на месте находится глава района Алексей Житлов.
Для уточнения нанесенного стихией ущерба власти района намерены в 7 утра 1 июля начать обход домов станицы и близлежащих населенных пунктов.
Как пояснил ТАСС представитель администрации Тимашевского района, часть градин были размером с кулак и в станице повреждены крыши 80% домов.
«Град выпал очень большой, где-то величиной с кулак. 1800 дворов — 80% домовладений — пострадали. Шифер побит», — сказала собеседница агентства.
По словам губернатора Вениамина Кондратьева, больше всего от града пострадали муниципалитеты в северной и центральной части региона. В этих районах также будут проведены мероприятия по ликвидации последствий стихии. Сейчас проводится предварительная оценка нанесенного непогодой ущерба.
Кроме того, он отметил, что в отдельных районах Кубани сохраняется угроза ливней и града, ожидается шквалистый ветер до 20–25 м/c.
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