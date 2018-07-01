Тайфун PRAPIROON принесет ливни в Приморье

Тайфун PRAPIROON обрушится на Японские острова и Южную Корею . Он также затронет и Приморский край . Там из-за стихии могут пройти сильные дожди. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.

Тропический шторм PRAPIROON образовался из тропической депрессии днем 30 июня и направился к югу Восточно-Китайского моря. Там он окажется утром 2 июля. 3 июля он двинется в сторону Корейского полуострова, а 4 июля — окажется в центральной части Японского моря.

Тайфун не окажет прямого воздействия на Приморье. Он вызовет дожди в крае 3 и 4 июля. Причем 4 числа в крае возможны ливни, поскольку вихрь над Японским морем может обострить полярный фронт.