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Тайфун PRAPIROON принесет ливни в Приморье
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Тайфун PRAPIROON принесет ливни в Приморье 

360tv.ru 22 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Тайфун PRAPIROON обрушится на Японские острова и Южную Корею. Он также затронет и Приморский край. Там из-за стихии могут пройти сильные дожди. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.
Тропический шторм PRAPIROON образовался из тропической депрессии днем 30 июня и направился к югу Восточно-Китайского моря. Там он окажется утром 2 июля. 3 июля он двинется в сторону Корейского полуострова, а 4 июля — окажется в центральной части Японского моря.
Тайфун не окажет прямого воздействия на Приморье. Он вызовет дожди в крае 3 и 4 июля. Причем 4 числа в крае возможны ливни, поскольку вихрь над Японским морем может обострить полярный фронт.
Грозы и мощные дожди в столице продолжатся в ближайшие сутки. В МЧС Москвы попросили оставаться дома и с осторожностью перемещаться по улице — возможны порывы ветра до 22 метров в секунду.
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