В Сирии произошел взрыв у здания школы, есть пострадавшие 

В Сирии
в результате взрыва около здания школы есть пострадавшие. Их число уточняется.
Инцидент произошел в субботу в городе Хасеке на северо-востоке Сирии, передает агентство SANA
. По предварительной версии, взрывчатка была заложена в мотоцикл, который стоял у школы.
Как отмечает ТАСС
, этот город и вся провинция Хасеке ранее были очищены от представителей террористических организаций курдскими вооруженными формированиями. Но хотя боевики ушли в приграничные районы с Ираком
периодически они устраивают здесь теракты и различные диверсии.