В Сирии произошел взрыв у здания школы, есть пострадавшие

Российская Газета: последние новости

В Китае ДТП с участием автобуса унесло жизни 18 человек

При пожаре на стройке в Южной Корее пострадали около 30 человек

Два десятка рабочих пострадали при пожаре на НПЗ в Иране