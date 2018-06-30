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В Сирии произошел взрыв у здания школы, есть пострадавшие
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В Сирии произошел взрыв у здания школы, есть пострадавшие 

Российская Газета 23 минуты назад
Фото: Российская Газета
В Сирии в результате взрыва около здания школы есть пострадавшие. Их число уточняется.
Инцидент произошел в субботу в городе Хасеке на северо-востоке Сирии, передает агентство SANA. По предварительной версии, взрывчатка была заложена в мотоцикл, который стоял у школы.
Как отмечает ТАСС, этот город и вся провинция Хасеке ранее были очищены от представителей террористических организаций курдскими вооруженными формированиями. Но хотя боевики ушли в приграничные районы с Ираком периодически они устраивают здесь теракты и различные диверсии.
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