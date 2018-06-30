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Шестнадцать пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки
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Шестнадцать пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки 

Газета.Ru 39 минут назад
На территории Московской области за прошедшие сутки зарегистрировали 16 пожаров, к их тушению привлекли 46 единиц техники, сообщает РИАМО.
"Пожаров — 16. Спасены 22 человека. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 138 человек, 46 единиц техники", — говорится в сообщении регионального главка МЧС России.
На дорожно-транспортные аварии спасатели реагировали 11 раз, при этом спасли 12 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировали.
За сутки очагов горения сухой травы не зарегистрировано. По состоянию на30 июнядействующих очагов горения сухой травы нет.
За прошедшие сутки на территории Московской области зарегистрированы два очага природных пожаров на площади 0,02 гектара в Шатурском и Клинском лесничествах.
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