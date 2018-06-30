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Непогода «увела» два авиарейса «Москва — Ростов‐на‐Дону» на запасной аэродром
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Непогода «увела» два авиарейса «Москва — Ростов‐на‐Дону» на запасной аэродром 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Два авиарейса из Москвы в Ростов‐на‐Дону перенаправили на запасной аэродром из‐за грозы и проливного дождя. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу аэропорта Платов.
Из-за сильного дождя и грозы в районе ростовского международного аэропорта Платов авиарейсы из Москвы были перенаправлены на запасной аэродром в Краснодаре.
«Два авиарейса, следовавшие в Ростов-на-Дону из Москвы, ушли на запасной аэродром в Краснодар, остальные без изменений», — сообщил «Интерфаксу» представитель пресс-службы аэропорта.
В столице 30 июня тоже было неспокойно: на город обрушились ливень и порывистый ветер. В субботний день городские парки были закрыты из-за непогоды, которая задержится в Москве еще на сутки.
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