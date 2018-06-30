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Снесло дом и деревья: в Ярославской области прошёл сильный ураган
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Снесло дом и деревья: в Ярославской области прошёл сильный ураган 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Ветер был такой силы, что смог снести маленький дачный домик
Сегодня в Ярославской области прошёл сильный ураган. От сильного ветра пострадали жители Некрасовского района.
Ураган ломал деревья, что треск стоял на всю округу
— Ураган прошел рядом с деревнями Шебунино и Ботово, около Яковлевского бора, — рассказывают местные жители. — Снесло заборы, ломало деревья, улетела теплица, у соседей унесло небольшой дом.
Стихия обрушилась на деревни в Некрасовском районе
От непогоды могут пострадать и жители других районов области, и самого Ярославля. Синоптики рассказали, каких сюрпризов от погоды можно ожидать в ближайшие часы.
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