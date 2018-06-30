Снесло дом и деревья: в Ярославской области прошёл сильный ураган

Ветер был такой силы, что смог снести маленький дачный домик

Сегодня в Ярославской области прошёл сильный ураган. От сильного ветра пострадали жители Некрасовского района.

Ураган ломал деревья, что треск стоял на всю округу

— Ураган прошел рядом с деревнями Шебунино и Ботово, около Яковлевского бора, — рассказывают местные жители. — Снесло заборы, ломало деревья, улетела теплица, у соседей унесло небольшой дом.

Стихия обрушилась на деревни в Некрасовском районе