В Крыму возникла угроза перебоев с электроснабжением и связью

В сообщении ведомства говорится, что отключения возможны из-за грозовых дождей со шквалистым ветром. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Крыму в течение ближайших суток, сообщает РИА Новости