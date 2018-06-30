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В Крыму возникла угроза перебоев с электроснабжением и связью
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В Крыму возникла угроза перебоев с электроснабжением и связью 

Говорит Москва 1 час назад
В сообщении ведомства говорится, что отключения возможны из-за грозовых дождей со шквалистым ветром.
Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Крыму в течение ближайших суток, сообщает РИА Новости.
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