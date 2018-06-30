Бегите домой! На Ярославль надвигается мощный грозовой очаг

Локальный, но мощный по силе грозовой очаг идёт к Ярославлю с юго-запада. Сейчас его границы уже зашли с территории Московской области на Ярославскую. Тучи двигаются со скоростью 55-60 км/ч. Поэтому в ближайшие 30 минут — 1 час возможна гроза с дождём и порывистым ветром.

— Согласно прогнозам, это может произойти уже около девяти часов вечера, — рассказали синоптики центра «Фобос». — Также есть большая вероятность непогоды этой ночью. К утру немного выглянет солнце, а завтра во второй половине дня всё снова может повториться.

Погодой в воскресенье будет управлять южный циклон, поэтому будет облачно, и местами пройдут дожди. В некоторых района Ярославской области они могут быть сильными и продолжительными, местами прогремят грозы в сопровождении града и порывистого ветра.

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