В Севастополе горела многоэтажка: эвакуированы более 30 человек

СЕВАСТОПОЛЬ , 30 июн — РИА Новости Крым . В Севастополе произошел пожар в многоквартирного жилого дома по проспекту Генерала Острякова. Из здания были эвакуированы более 30 человек.

Информация о происшествии поступила в службу в субботу в 15.40. Загорание произошло в квартире на восьмом этаже. Из-за порывов ветра огонь начал распространятся на балкон квартиры, расположенной этажом выше.

"Прибывшие на место спасатели приступили к тушению пожара, спасению и эвакуации людей. Густой дым быстро распространялся по помещениям и подъезду. Всего было эвакуировано более 30 человек. Одновременно с этим при помощи специальных инструментов звено газодымозащитной службы проникло в закрытую квартиру, где случилось происшествие", — рассказали в ведомстве.

Полностью ликвидировать пожар огнеборцы смогли через более чем два часа.