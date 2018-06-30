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В Севастополе горела многоэтажка: эвакуированы более 30 человек
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В Севастополе горела многоэтажка: эвакуированы более 30 человек 

РИА Новости Крым 46 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости Крым. В Севастополе произошел пожар в многоквартирного жилого дома по проспекту Генерала Острякова. Из здания были эвакуированы более 30 человек.
Информация о происшествии поступила в службу в субботу в 15.40. Загорание произошло в квартире на восьмом этаже. Из-за порывов ветра огонь начал распространятся на балкон квартиры, расположенной этажом выше.
"Прибывшие на место спасатели приступили к тушению пожара, спасению и эвакуации людей. Густой дым быстро распространялся по помещениям и подъезду. Всего было эвакуировано более 30 человек. Одновременно с этим при помощи специальных инструментов звено газодымозащитной службы проникло в закрытую квартиру, где случилось происшествие", — рассказали в ведомстве.
Полностью ликвидировать пожар огнеборцы смогли через более чем два часа.
В МЧС отметили, что пострадавших в результате происшествия нет. Его причины устанавливаются.
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