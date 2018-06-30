Число жертв наводнения во Вьетнаме увеличилось

Как стало известно СМИ, количество погибших от наводнения во Вьетнаме выросло. Теперь их не 17, а 22 При этом 9 человек все еще считаются пропавшими без вести.

Помимо этого, резко выросла сумма ущерба от наводнения — с $3 млн до $20 млн Подсчитано, что наводнения и оползни разрушили порядка 1,5 тыс. жилых домов, уничтожили более 1,2 тыс. га сельскохозяйственных угодий, привели к гибели более 6 тыс. голов домашней птицы и скота. Из-за разрушения плотин затопленными оказались автомобильные трассы.

В пострадавшие провинции (напомним, что это Лайтяу, Лаокай и Хазянг) прибыла чрезвычайная правительственная комиссия во главе с вице-премьером Чинь Динь Зунгом. Чиновник отметил, что власти всеми силами борются за нормализацию ситуации, и что всем пострадавшим от наводнения будут предоставлены временное жилье и продукты питания.