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Число жертв наводнения во Вьетнаме увеличилось
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Число жертв наводнения во Вьетнаме увеличилось 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Как стало известно СМИ, количество погибших от наводнения во Вьетнаме выросло. Теперь их не 17, а 22  При этом 9 человек все еще считаются пропавшими без вести.
Помимо этого, резко выросла сумма ущерба от наводнения — с $3 млн до $20 млн Подсчитано, что наводнения и оползни разрушили порядка 1,5 тыс. жилых домов, уничтожили более 1,2 тыс. га сельскохозяйственных угодий, привели к гибели более 6 тыс. голов домашней птицы и скота. Из-за разрушения плотин затопленными оказались автомобильные трассы.
В пострадавшие провинции (напомним, что это Лайтяу, Лаокай и Хазянг) прибыла чрезвычайная правительственная комиссия во главе с вице-премьером Чинь Динь Зунгом. Чиновник отметил, что власти всеми силами борются за нормализацию ситуации, и что всем пострадавшим от наводнения будут предоставлены временное жилье и продукты питания.
Источник: ИТАР-ТАСС
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