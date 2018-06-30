Ливень вызвал потоп в терминале аэропорта Внуково 

Сильный ливень, начавшийся в столичном регионе, спровоцировал потоп в зале вылетов аэропорта Внуково.
Стекло в зале вылетов не выдержало напора воды снаружи, и вода хлынула внутрь. Находящиеся в аэропорту люди обсуждали происходящее и снимали на камеры, сообщает Вести.ру.
В Москве началась сильнейшая гроза и штормовой ветер скоростью до 20 метров в секунду. В интернете называют непогоду «ливнем века», сообщает «Комсомольская правда».
Отмечается, что из-за непогоды столичные власти ограничили для посещения территории ВДНХ, парков Горького, «Зарядье» и «Останкино». Также закрыта фан-зона ЧМ-2018 на Воробьевых горах.