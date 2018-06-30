Ещё
Ливень вызвал потоп в терминале аэропорта Внуково
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ливень вызвал потоп в терминале аэропорта Внуково 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Сильный ливень, начавшийся в столичном регионе, спровоцировал потоп в зале вылетов аэропорта Внуково.
Стекло в зале вылетов не выдержало напора воды снаружи, и вода хлынула внутрь. Находящиеся в аэропорту люди обсуждали происходящее и снимали на камеры, сообщает Вести.ру.
В Москве началась сильнейшая гроза и штормовой ветер скоростью до 20 метров в секунду. В интернете называют непогоду «ливнем века», сообщает «Комсомольская правда».
Отмечается, что из-за непогоды столичные власти ограничили для посещения территории ВДНХ, парков Горького, «Зарядье» и «Останкино». Также закрыта фан-зона ЧМ-2018 на Воробьевых горах.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Эвакуация объявлена на юге Японии из-за приближения тайфуна Появилось видео неудачного запуска ракеты в Японии Почти 500 тонн биоэтанола взорвалось на украинской спиртобазе
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пассажира избили и выбросили из самолета46
На Москву обрушился «ливень века»14
Навальный покинул Россию343
Сын-фрик Яковлевой: «Я хочу видеть насилие»32
В Москве ответили допустившему признание Крыма Трампу33
Видео
01:27
Взрыв японской ракеты попал на видео
Наука Наука и техника
00:11
Москвичи оказались в «опасности»
Новости Москвы Общество
02:00
Сын-фрик Яковлевой: «Я хочу видеть насилие»
Шоу-бизнес
00:49
Навальный покинул Россию
Политика
00:13
Ребенок получил серьезную травму в супермаркете
Происшествия
01:19
Украинцы «оккупируют» Крым
Украина Общество
00:58
Журналистка чудом избежала смерти
Происшествия
07:50
Welcome to Russia: иностранцев заманят деньгами
Экономика Статьи
00:43
Пенсионер застал Рыбку и Лесли за плотскими утехами
В мире Азия
03:26
Оружие в гробах: раскрыты секреты силовиков
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение