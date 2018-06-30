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Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы из-за дождя и сильного ветра
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Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы из-за дождя и сильного ветра 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
К Москве уже подошел циклон, который принес дожди, гром и сильный ветер.
Свыше 280 бригад «Мосводостока» переведены на усиленный режим работы во время непогоды в столице в субботу, 30 июня. Сотрудники предприятия готовы справляться с последствиями сильных дождей, которые обрушились на город.
— Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Мосводосток» привлек к работе более 280 бригад, в составе которых более 1,1 тысячи сотрудников и 371 единица техники, в том числе специализированной техники для предупреждения скоплений воды, — сообщили в пресс-службе предприятия.
В учреждении уточнили, что при обнаружении скоплений воды москвичи могут обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу «Мосводостока», а также оставить заявку на вызов бригады, отмечает РИА Новости.
Ожидается, что в субботу на территории столицы выпадет около трети месячной нормы осадков. В связи с предупреждениями об ухудшении погоды, в городе закрыты для посещений многие парки.
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