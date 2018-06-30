Пассажиры почти 35 самолетов ожидают вылетов из аэропортов Москвы вечером 30 июня

Около 35 рейсов задержаны в столичных аэропортах вечером в субботу, 30 июня.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания», по состоянию на 18:05 по московскому времени, в аэропорту Внуково задержаны 22 рейса. Отмен и задержек вылетов самолетов в воздушной гавани Домодедово не зафиксировано.

Вместе с тем в аэропорту Шереметьево задержаны 12 рейсов. Отмен вылетов во Внуково и Шереметьево не наблюдается.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО