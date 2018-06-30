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Пассажиры почти 35 самолетов ожидают вылетов из аэропортов Москвы вечером 30 июня
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Пассажиры почти 35 самолетов ожидают вылетов из аэропортов Москвы вечером 30 июня 

Вечерняя Москва 28 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В аэропорту Внуково задержаны 22 рейса.
Около 35 рейсов задержаны в столичных аэропортах вечером в субботу, 30 июня.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания», по состоянию на 18:05 по московскому времени, в аэропорту Внуково задержаны 22 рейса. Отмен и задержек вылетов самолетов в воздушной гавани Домодедово не зафиксировано.
Вместе с тем в аэропорту Шереметьево задержаны 12 рейсов. Отмен вылетов во Внуково и Шереметьево не наблюдается.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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