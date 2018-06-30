Перепуганные пассажиры «Внуково» засняли, как затопило аэропорт

Как видно на кадрах, опубликованных в социальных сетях, в результате мощнейшего ливня конструкция «Внуково» не выдерживает напора воды, и та сначала начинает просачиваться сквозь крышу, а затем превращается в самый настоящий водопад. Причем, это оказалась не единичная брешь — вода стекала по стеклам в зал аэропорта по всей длине огромной витрины, выходящей на взлетно-посадочную полосу.

— Кажется, что «Внуково» сегодня развалится, — грустно заключила автор ролика.

Также ранее Пятый канал рассказывал и о том, как пассажиров самолета в тюменском аэропорту эвакуировали из-за возгорания шасси. ЧП произошло перед самым взлетом, когда пилоты выруливали на полосу. В этот момент один из пассажиров заметил пламя.