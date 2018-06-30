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Перепуганные пассажиры «Внуково» засняли, как затопило аэропорт
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Перепуганные пассажиры «Внуково» засняли, как затопило аэропорт 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Как видно на кадрах, опубликованных в социальных сетях, в результате мощнейшего ливня конструкция «Внуково» не выдерживает напора воды, и та сначала начинает просачиваться сквозь крышу, а затем превращается в самый настоящий водопад. Причем, это оказалась не единичная брешь — вода стекала по стеклам в зал аэропорта по всей длине огромной витрины, выходящей на взлетно-посадочную полосу.
— Кажется, что «Внуково» сегодня развалится, — грустно заключила автор ролика.
Также ранее Пятый канал рассказывал и о том, как пассажиров самолета в тюменском аэропорту эвакуировали из-за возгорания шасси. ЧП произошло перед самым взлетом, когда пилоты выруливали на полосу. В этот момент один из пассажиров заметил пламя.
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