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В Кирове ночью сгорел деревянный жилой дом
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В Кирове ночью сгорел деревянный жилой дом 

Vyatka-grad.ru 40 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Пожар произошел 30 июня после полуночи на улице Володарского.
Сегодня на улице Володарского, 193 произошел пожар: загорелся деревянный жилой дом, который планировали расселять в ближайшее время.
Пожар начался около полуночи, рассказывают очевидцы. Сразу же приехали два пожарных расчета. Около 1:30 рухнула крыша. По словам очевидцев, буквально перед тем, как загорелся дом, рядом находилась компания молодых людей, употребляющих спиртное.
К 2:30-3 утра огнеборцы совладали со стихией. На месте работали 34 сотрудника МЧС. О пострадавших пока не сообщается.
Фото — newsler.ru
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