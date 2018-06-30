В Кирове ночью сгорел деревянный жилой дом

Пожар произошел 30 июня после полуночи на улице Володарского.

Сегодня на улице Володарского, 193 произошел пожар: загорелся деревянный жилой дом, который планировали расселять в ближайшее время.

Пожар начался около полуночи, рассказывают очевидцы. Сразу же приехали два пожарных расчета. Около 1:30 рухнула крыша. По словам очевидцев, буквально перед тем, как загорелся дом, рядом находилась компания молодых людей, употребляющих спиртное.

К 2:30-3 утра огнеборцы совладали со стихией. На месте работали 34 сотрудника МЧС . О пострадавших пока не сообщается.

Фото — newsler.ru