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На севере Москвы автомобиль провалился в яму глубиной 1 метр
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На севере Москвы автомобиль провалился в яму глубиной 1 метр 

Говорит Москва 28 июня 2018
Фото: Метеовести
На стоянке возле дома под машиной «Жигули» образовался провал грунта площадью 4 квадратных метра, сказал РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
Пострадавших нет. Сейчас автомобиль пытаются достать из ямы.
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