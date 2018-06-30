В Мадышском районе сгорел жилой дом

Рано утром 30 июня в Татарстане произошёл пожар. Сгорел жилой дом в селе Алгаево Мамадышского района.

Как рассказали в ГУ МЧС России по республике Татарстан, сообщение о пожаре на улице Большая поступило в 5 часов 5 минут.

В 5.22 пожарным удалось локализовать возгорание, а в 5.45 полностью справиться с огнём. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

«К ликвидации последствий происшествия привлекались: 28 человек, 10 единиц техники, в том числе от МЧС России 8 человек, 2 единицы техники», — говорится в сообщении МЧС.