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Частная баня горела в Пряжинском районе Карелии
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Частная баня горела в Пряжинском районе Карелии 

Карельские вести 30 минут назад
Фото: Карельские вести
Пожар произошел в деревне Нижние Виданы.
Пожарные ночью боролись с огнем в Пряжинском районе Карелии, сообщает МЧС по РК.
29.06.2018 г. в 23:28 пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района (6 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в частной бане по адресу: Пряжинский район, д. Нижние Виданы, ул. Новая. В 00:33 30.06.2018 года пожар ликвидирован,
— говорится в сообщение.
МЧС по РК напоминает, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов — 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия — (88142) 79-99-99.
По материалам: ptzgovorit.ru
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