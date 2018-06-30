Частная баня горела в Пряжинском районе Карелии

Пожар произошел в деревне Нижние Виданы.

Пожарные ночью боролись с огнем в Пряжинском районе Карелии , сообщает МЧС по РК.

29.06.2018 г. в 23:28 пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района (6 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в частной бане по адресу: Пряжинский район, д. Нижние Виданы, ул. Новая. В 00:33 30.06.2018 года пожар ликвидирован,

— говорится в сообщение.

МЧС по РК напоминает, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов — 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия — (88142) 79-99-99.