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Чёрные клубы дыма из-за Волги: стало известно, что полыхает в Ярославле
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Чёрные клубы дыма из-за Волги: стало известно, что полыхает в Ярославле 

76.ru 40 минут назад
Фото: 76.ru
Дым от пожара было хорошо видно из центра и Брагино
Огромные клубы дыма из-за Волги увидели сегодня жители нескольких районов Ярославля. Дым был довольно густой, поэтому многие подумали, что произошёл серьёзный пожар. Но пожарные успокаивают — ничего страшного не произошло.
— Там загорелись сараи. Наши бригады уже работают на месте. Сообщают, что опасности нет и огонь скоро будет потушен, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — А густой чёрный дым, скорее всего, пошёл из-за того, что пламя перекинулось на мусорную свалку, расположенную рядом. Её уже почти потушили.
Накануне ещё один пожар произошёл в центре Ярославля. Тогда пожар вспыхнул в здании известного кафе.
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