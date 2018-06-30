На Украине более 400 населенных пунктов остались без электричества из-за бури

В пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что жители почти 400 населенных пунктов Украины в десяти областях остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщает информагентство Nation News.

В ночь на 30 июня на территории Украины значительно ухудшились погодные условия. В десяти областях прошла гроза с ливнями и порывистым ветром. В результате обесточено 384 населенных пункта.

Так, в Днепропетровской области без электроэнергии остались 157 населенных пунктов, в Киевской — 104, в Винницкой — 33 населенных пункта, в Полтавской — 26, в Кировоградской — 15, в Запорожской области — 14, в Херсонской — 12, в Черкасской — десять, в Николаевской и Луганской — восемь и пять населенных пунктов соответственно. Сейчас электрики занимаются восстановлением электроснабжения.

Отмечается, что в результате непогоды подтоплены и повреждены жилые дома, повалены деревья, повреждены шесть легковых автомобилей и размыты дороги местного значения.