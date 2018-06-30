Гроза и ветер обесточили около 400 населенных пунктов на Украине 

Непогода на Украине привела к срабатыванию системы защиты линий электропередачи, поэтому без электричества остались 384 населенных пункта в 10 областях, передает ФБА «Экономика сегодня».
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что последствия ощутили жители Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Черкасской, Николаевской и Луганской областей.
К восстановительным работам привлечены бригады областных энергокомпаний.
Кроме того, в результате сильной грозы, ветра и интенсивных осадков зафиксированы случаи подтопления и повреждения домов.