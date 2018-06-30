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В субботу в Рязани возможны грозы, град и сильный ветер — МЧС
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В субботу в Рязани возможны грозы, град и сильный ветер — МЧС 

АиФ Рязань 53 минуты назад
Фото: АиФ Рязань
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 30 июня местами на территории Рязанской области ожидаются грозы с порывами ветра до 23 метров в секунду. В отдельных районах град.
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