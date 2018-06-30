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В Мексике произошло землетрясение
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В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,9 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АFP 2018 / Frederick Florin
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в штате Халиско на западном побережье Мексики, сообщает Национальная сейсмологическая служба страны.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 90 километрах к юго-западу от населенного пункта Сиуатлан (Cihuatlán) штата Халиско, глубина очага залегала на глубине 18 километров.
Координатор службы гражданской обороны Луис Фелипе Пуэнте в Twitter сообщил, что на данный момент нет признаков разрушений или информации о жертвах, служба намерена следить за ситуацией.
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